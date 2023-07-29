Полковник Макгрегор: США ошиблись в оценке России, связавшись с Украиной

США ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

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«США были неправы в отношении России, они ... думали, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах. США полностью пропустили все то, что было сделано [президентом РФ] Владимиром Путиным за последние 20 лет», — отметил Макгрегор.

Эксперт подчеркнул, что РФ сохранила научно-техническую базу для производства военной техники, а население страны поддерживает ее руководство. По словам Макгрегора, в Вашингтоне «были неправы», но американская сторона не хочет признать ошибки, «сократить потери» и двигаться дальше.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что ВСУ «начинают таять» под ударами российских сил, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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