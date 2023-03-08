Американский офицер Риттер прогнозирует финальную стадию конфликта

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине входит в финальную стадию. Об этом он сказал в своем блоге на YouTube.

Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому судьбу Гитлера

На этом этапе Вооруженные силы РФ начнут «разбирать на части» логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Конфликт входит в финальную стадию. Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть (ВСУ – прим. НСН) в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики», – заявил Риттер.

Он также напомнил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. И Зеленский, по словам Риттера, предупреждает Запад, который медлит с поставками, что при отсутствии оружия у Киева воевать придется «сыновьям и дочерям Америки».

Ранее Риттер заявил, что поставки западного оружия не помогут Киеву победить на поле боя. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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