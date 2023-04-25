Экс-разведчик Риттер назвал Путина «величайшим человеком столетия»
25 апреля 202312:22
Президент России Владимир Путин — один из величайших людей века, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«Он [Путин] один из величайших людей этого столетия», — подчеркнул экс-разведчик.
Офицер считает, что российский лидер спас страну после «смутных времен» 1990-х годов. Кроме того, Риттер заявил, что Путин находится на правильной стороне истории, пишет RT.
Ранее офицер высказал мнение, что Владимир Путин умеет выходить победителем из любых ситуаций.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru