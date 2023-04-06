Разведчик США Риттер назвал лучшее качество Путина
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о выдающемся качестве президента России Владимира Путина. Свое мнение военный высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Российский лидер умеет выходить победителем из любых ситуацией, поделился Риттер.
По его словам, для победы необходимо терпение, умение избегать ловушек и опрометчивых поступков. Эти качества присутствуют в Путине, сказал разведчик.
Риттер указал на ошибочное мнение западных аналитиков о «бездействии» России в конфликте на Украине. Военный обратил внимание на колоссальные потери ВСУ.
Председатель Китая Си Цзиньпин, выражая поддержку Владимиру Путину, послал Западу сигнал о готовности укреплять партнерство с Москвой, рассказал «Радиоточке НСН» директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.
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