Разведчик США Риттер назвал лучшее качество Путина

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о выдающемся качестве президента России Владимира Путина. Свое мнение военный высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Российский лидер умеет выходить победителем из любых ситуацией, поделился Риттер.

По его словам, для победы необходимо терпение, умение избегать ловушек и опрометчивых поступков. Эти качества присутствуют в Путине, сказал разведчик.

Риттер указал на ошибочное мнение западных аналитиков о «бездействии» России в конфликте на Украине. Военный обратил внимание на колоссальные потери ВСУ.

Председатель Китая Си Цзиньпин, выражая поддержку Владимиру Путину, послал Западу сигнал о готовности укреплять партнерство с Москвой, рассказал «Радиоточке НСН» директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.

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ФОТО: РИА Новости
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