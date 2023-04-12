Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми

Лидеры России, Китая и Северной Кореи — одни из умнейших политиков, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Fox News.

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По мнению экс-президента, эти мировые лидеры являются «лучшими в своей игре», указывает РЕН ТВ.

«Наши парни не такие и никогда таковыми не были», — отметил Трамп.

Политик подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин — «блестящий человек», пишет Ura.ru. Лидера КНДР Ким Чен Ына Трамп назвал «лучшим», отметив ум политика.

«Что касается [президента России Владимира] Путина, то он также очень умен», — добавил экс-президент США.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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