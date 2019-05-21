Политика

Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в госизмене

21 мая11:28

Украинский юрист Андрей Портнов подал заявление на бывшего президента Украины Петра Порошенко, пишет Газета.ру. Иск был направлен в государственное бюро. Бывший глава государства, как уточняет RT, обвиняется в государственной измене.

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Сообщается, что по предварительным данным, речь идет о попытке захвата государственной власти, а также превышении служебных полномочий. В том числе, обвинение касается приказа о переходе украинских моряков через Керченский пролив, что являлось незаконным, сообщает «ФедералПресс». Согласно иску, действия Порошенко привели к введению на Украине военного положения.

Портнов также заявил, планирует подать в суд также и на главу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова, а также на бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, пишут Известия.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, как Петр Порошенко смог перехитрить Владимира Зеленского.

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ТЕГИ:Петр ПорошенкоУкраинаГосизмена

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