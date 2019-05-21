Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в госизмене

Сообщается, что по предварительным данным, речь идет о попытке захвата государственной власти, а также превышении служебных полномочий. В том числе, обвинение касается приказа о переходе украинских моряков через Керченский пролив, что являлось незаконным, сообщает «ФедералПресс». Согласно иску, действия Порошенко привели к введению на Украине военного положения.

Портнов также заявил, планирует подать в суд также и на главу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова, а также на бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, пишут Известия.

Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, как Петр Порошенко смог перехитрить Владимира Зеленского.

