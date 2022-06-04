Экс-президент Польши Валенса предложил распустить Евросоюз
Евросоюз должен распуститься, чтобы создать новое сообщество – без Польши и Венгрии, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию Interia.
Он также раскритиковал национальный план Польши по восстановлению после пандемии коронавируса. По мнению Валенсы, если Европейская комиссия согласится реализовать этот документ, это станет поражением, пишет Газета.ru.
«Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил бывший президент Польши.
Ели бы Польша решила, что хочет стать членом нового союза, ей пришлось бы взять на себя и обязанности, установив их так, «чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».
Ранее Еврокомиссия удержала €100 млн с Польши из-за невыполнения Варшавой решения суда Евросоюза о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Об этом сообщает Reuters.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 101 / сут.
Умерли
379 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 132 / сут.
- Минобороны РФ: Пожар в ските Святогорской лавры устроила украинская сторона
- Росприроднадзор топит за авоськи
- Экс-президент Польши Валенса предложил распустить Евросоюз
- СМИ: Визит главы Африканского союза в РФ стал дипломатической победой Путина
- В Росздравнадзоре развеяли слухи о дефиците лекарств
- Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка Случевск со стороны Украины
- Обратный эффект. Антироссийские санкции возвращаются западному миру бумерангом
- США и Европа начали поиск компромисса с Россией из-за экономического кризиса
- Посольство Мексики в РФ выясняет обстоятельства визовых отказов россиянам на украинском языке
- Медведев после санкций родственников российских политиков прогнозирует легализацию Ку-клукс-клана в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru