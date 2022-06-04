Экс-президент Польши Валенса предложил распустить Евросоюз

Он также раскритиковал национальный план Польши по восстановлению после пандемии коронавируса. По мнению Валенсы, если Европейская комиссия согласится реализовать этот документ, это станет поражением, пишет Газета.ru.

«Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил бывший президент Польши.

Ели бы Польша решила, что хочет стать членом нового союза, ей пришлось бы взять на себя и обязанности, установив их так, «чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».

Ранее Еврокомиссия удержала €100 млн с Польши из-за невыполнения Варшавой решения суда Евросоюза о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Об этом сообщает Reuters.

