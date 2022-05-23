Еврокомиссия удержала €100 млн с Польши из-за невыполнения решения Суда ЕС

«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 миллионов евро, больше 100 миллионов были удержаны», — цитирует агентство еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Суд Евросоюза в июле прошлого года потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты для судей в польском Верховном суде, напоминает РЕН ТВ. В ЕС считают, что ведомство угрожает независимости и беспристрастности судей. Однако Конституционный суд Польши не признал данное решение, пишет Газета.ру.

