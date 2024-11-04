Экс-президент Польши Лех Валенса поддержал Камалу Харрис

Он отметил, что немного знает Трампа, а также его деятельность в качестве главы Белого дома, и это ему «не особенно нравится».

По мнению Валенсы, кандидат от Республиканской партии «играет в силовую супердержаву», которой США уже не являются.

«Из того, что говорит Харрис и как она себя ведет, видно, что она более безопасна и есть больше шансов на мир и развитие», - заключил он.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что если бы граждане России имели право голоса в США, то на предстоящих 5 ноября выборах американского президента большинство из них (40%) отдали бы предпочтение Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

