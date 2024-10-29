Брюс Спрингстин назвал Дональда Трампа «психически больным»

По его словам, на выборах президента США он поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, так как она борется за страну, «которая уважает и принимает каждого, независимо от класса, религии, расы, политической точки зрения».

Спрингстин указал, что Трамп «не привержен ни одной из этих вещей».

«Он мятежник... его ни в коем случае нельзя подпускать к офису президента... Не говоря уже о том, что он психически болен», - отметил 75-летний рокер.

Музыкант также добавил, что вряд ли кто-то сможет спать спокойно, зная, «что ядерные коды были переданы Трампу».

Ранее рэпер Эминем призвал голосовать на президентских выборах в США за Камалу Харрис, указав, что она поддерживает будущее этой страны, где многие свободы будут защищены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».