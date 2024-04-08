Экс-президент Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России

Политик отметил, что даже между братьями бывает неприязнь и ненависть. В связи с этим он вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле.

«У Украины больше нет брата», - считает Кучма.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отношения между россиянами и украинцами со временем восстановятся. Глава государства назвал конфликт противостоянием внутри одного народа, отмечает «Радиоточка НСН».

