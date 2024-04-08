Экс-президент Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России

Россия была братской страной для Украины, однако в текущих условиях больше таковой не является, заявил бывший президент страны Леонид Кучма в интервью японской газете Kyodo.

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Политик отметил, что даже между братьями бывает неприязнь и ненависть. В связи с этим он вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле.

«У Украины больше нет брата», - считает Кучма.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отношения между россиянами и украинцами со временем восстановятся. Глава государства назвал конфликт противостоянием внутри одного народа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Виктор Толочко
ТЕГИ:Леонид КучмаРоссияУкраина

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