Экс-президент Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России
Россия была братской страной для Украины, однако в текущих условиях больше таковой не является, заявил бывший президент страны Леонид Кучма в интервью японской газете Kyodo.
Политик отметил, что даже между братьями бывает неприязнь и ненависть. В связи с этим он вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле.
«У Украины больше нет брата», - считает Кучма.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отношения между россиянами и украинцами со временем восстановятся. Глава государства назвал конфликт противостоянием внутри одного народа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru