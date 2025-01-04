Трамп допустил, что его инаугурация впервые может пройти с приспущенными флагами

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа может впервые пройти с приспущенными государственными флагами. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Трамп пояснил, что флаги могут приспустить в связи со смертью бывшего президента Соединенных Штатов Джимми Картера.

«Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — заявил политик.

Картер умер 30 декабря в возрасте 100 лет. По случаю смерти президентов в США принято приспускать флаги страны. Действующая администрация Соединенных Штатов решила после дня траура 9 января держать флаги приспущенными в течение 30 дней.

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

