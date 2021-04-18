Экс-президент Эстонии предложил запретить въезд в Евросоюз россиянам

Евросоюзу следует запретить въезд на свою территорию всем российским гражданам. Об этом заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter.

Несмотря на то, что до воссоединения с Крымом для россиян шла речь о безвизовом режиме с ЕС, теперь, по мнению политика, необходимо наложить временный запрет на все визиты россиян.

«Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», - считает Ильвес.

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Он также заявил, что подобные ограничения могут ударить по рядовым гражданам РФ, однако считает необходимым внедрить инициативу.

Заявление экс-президента Эстонии прозвучало на фоне обострения чешско-российских отношений из-за высылки 18 дипломатов России из Праги по подозрению в причастности отечественных спецслужб к взрыву 2014 года на военных складах в Врбетице. МИД РФ выразил протест Чехии в связи с этим решением и пообещал принять ответные меры.

Ранее стало известно, что жители Эстонии начали кампанию по сбору подписей за выход страны из Евросоюза.

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