Экс-президент Эстонии предложил запретить въезд в Евросоюз россиянам

Евросоюзу следует запретить въезд на свою территорию всем российским гражданам. Об этом заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter.

Несмотря на то, что до воссоединения с Крымом для россиян шла речь о безвизовом режиме с ЕС, теперь, по мнению политика, необходимо наложить временный запрет на все визиты россиян.

«Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», - считает Ильвес.