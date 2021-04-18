МИД разглядел «американский след» в высылке российских дипломатов из Чехии
МИД РФ выразил протест Чехии в связи с решение выслать 18 российских дипломатов по подозрению в причастности отечественных спецслужб к взрыву 2014 года на военных складах в Врбетице. Ведомство пообещало принять ответные меры, сказано в заявлении.
«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — говорится в сообщении МИД РФ.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин. Тогда погибли два человека. Утверждается, что в этом замешаны «офицеры российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.
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