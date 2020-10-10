Экс-президент Атамбаев задержан в Киргизии

В Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Операция проведена в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил Госкомитет нацбезопасности республики.

Последствия покушения на Атамбаева попали на видео

Также задержали сторонников Атамбаева — его бывшие телохранителей Каната Сагынбаева и Дамира Мусакеева, уточняет РИА Новости.

Ранее к дому Атамбаева, который находится в 20 километрах от столицы в Кой-Таше, подтянули спецназ, сообщает Газета.ru.

Накануне советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева сделала заявление о покушении на политика, по автомобилю которого открыли огонь. Атамбаев утверждал, что был в курсе готовящегося нападения.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает протесты в Киргизии.

«Это сопровождается либо выборами, либо коррупцией. Вот две причины, за которыми прячется выход людей на улицы. Иногда они сами выходят на улицы, иногда это стимулируется дополнительно. В прошедших выборах, насколько мне известно, подкуп избирателей применялся весьма активно и с той, и с другой стороны. Подтвержденных фактов у меня нет, но некоторые наблюдатели мне об этом говорили», - сказал парламентарий.

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ФОТО: РИА Новости//Бактияр Бердибеков
ТЕГИ:ЗадержаниеКиргизия
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