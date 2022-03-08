Министр экономики ФРГ заявил, что США не будут просить Берлин вводить эмбарго на российскую нефть
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что США не будут требовать от Берлина ввести эмбарго на закупку российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.
Хабек также подчеркнул, что Германии предстоит «непростая зима», если страна откажется от поставок российского угля и газа.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва сожалеет, что «Северный поток-2» пострадал от политической ситуации. «Nord Stream-2» отвечал бы и интересам Европы, и интересам России.
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