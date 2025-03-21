Экс-премьер Франции получил письмо с патроном и угрозами

Бывшему премьер-министру Франции Эдуару Филиппу прислали письмо с патроном и угрозами. Об этом сообщает издание Ouest France.

По его данным, подозрительное послание обнаружили 19 марта сотрудники мэрии Гавра (департамент Приморская Сена). Филипп сейчас является мэром этого города, политик также выдвинут кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в 2027 году.

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Филипп обратился в полицию.

Политик уже не в первый раз получает письма с угрозами. В марте 2023 года, например, ему прислали конверт, в котором были письмо со словами «Аллах акбар» и белый порошок.

Эдуар Филипп занимал должность премьера Франции в 2017-2020 годах.

Ранее сообщалось, что новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время ее посещения арабской страны.

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ФОТО: РИА Новости
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