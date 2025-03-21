Экс-премьер Франции получил письмо с патроном и угрозами

Филипп обратился в полицию.

Политик уже не в первый раз получает письма с угрозами. В марте 2023 года, например, ему прислали конверт, в котором были письмо со словами «Аллах акбар» и белый порошок.

Эдуар Филипп занимал должность премьера Франции в 2017-2020 годах.

Ранее сообщалось, что новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время ее посещения арабской страны.

