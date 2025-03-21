Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС

Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) постановило запретить вещание во Франции российских Пятого канала и телеканала СТС из-за санкций. Об этом говорится в заявлении структуры.

Регулятор подчеркнул, что сервисы контролирует «Национальная Медиа Группа», средства и ресурсы которой были заморожены в рамках положений санкций Евросоюза. Ограничения влекут за собой запрет на трансляцию контента указанных каналов.

Управление обязало производителя спутников Eutelsat прекратить вещание телеканалов из РФ.

Ранее ЕС запретил вещание в Европе восьми российских СМИ, пишет RT.

