Экс-премьер Финляндии призвал надавить на РФ и Украину ради переговоров

Политик считает, что влияние на Москву должны оказать Китай и другие крупные державы в Азии. В свою очередь США и Европейскому союзу следует надавить на Украину, отметил Стубб.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», - полагает бывший премьер-министр.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что сегодня о мирных переговорах с Россией не может быть речи, передает «Радиоточка НСН».

