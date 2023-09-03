Экс-премьер Финляндии призвал надавить на РФ и Украину ради переговоров

США, Китай и другие крупные державы должны надавить на Россию и Украину для начала переговоров о мирном урегулировании. Такое мнение в интервью испанской газете 20minutos высказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

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Политик считает, что влияние на Москву должны оказать Китай и другие крупные державы в Азии. В свою очередь США и Европейскому союзу следует надавить на Украину, отметил Стубб.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», - полагает бывший премьер-министр.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что сегодня о мирных переговорах с Россией не может быть речи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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