Экс-председателя правительства Чечни Хучиева назначили помощником Мишустина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Чечни Муслима Хучиева своим помощником. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что назначение Хучиева на эту должность является своевременным и заслуженным. По словам Кадырова, опыт Хучиева будет востребован на федеральном уровне.
Также глава Чечни выразил благодарность Мишустину и поздравил Муслима Хучиева с новым назначением.
Ранее, 21 мая, Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года, передает «Радиоточка НСН».
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