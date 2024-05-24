Экс-председателя правительства Чечни Хучиева назначили помощником Мишустина

Он отметил, что назначение Хучиева на эту должность является своевременным и заслуженным. По словам Кадырова, опыт Хучиева будет востребован на федеральном уровне.

Также глава Чечни выразил благодарность Мишустину и поздравил Муслима Хучиева с новым назначением.

Ранее, 21 мая, Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года, передает «Радиоточка НСН».

