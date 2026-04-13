Экс-посол Израиля назвал пикировки Эрдогана и Нетаньяху мелочью
Борьба за лидерство в исламском мире заставляет Турцию противостоять Израилю уже много лет, заявил НСН израильский дипломат Цви Маген.
Несмотря на то, что Турция находится в противостоянии с Ираном в одном лагере с Израилем, президент Реджеп Эрдоган продолжает критиковать действия израильского премьера. Это связано с многолетней борьбой Турции за лидерство в исламском мире, заявил НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решение израильского парламента о смертной казни только для палестинских заключенных «по сути является апартеидом» и сравнил его с политикой Гитлера в отношении евреев. Отдельно Эрдоган обвинил Израиль в том, что в день объявления перемирия в Ливане израильские силы убили почти 300 ливанцев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре ответил, что Израиль «продолжит бороться с иранским террористическим режимом и его прокси», и обвинил Эрдогана в поддержке этих сил, а также в действиях против курдов.
«Сама тема критики не имеет особого значения, потому что Эрдоган практикует преследование Израиля уже достаточно лет. Для этого он использует каждую возможность. Даже сейчас, когда Турция и Израиль находятся в одном лагере против Ирана, он продолжает выбранную тактику поведения. Это соответствует его интересам и желаниям: он исследует статус Ирана как мирового исламского лидера, а Турция тоже за это борется. Для этого ему нужно так или иначе рассматривать евреев как врагов, противников исламского лагеря. Он делает это много лет. Поэтому все, что он сказал сейчас конкретно - это мелочи, придирки. На самом деле он противник Израиля по идеологическим соображениям для того, чтобы бороться или победить в борьбе за исламское лидерство», - пояснил Маген.
Турецкие прокуроры заявили о намерении добиваться уголовного преследования Нетаньяху и других израильских чиновников, пишет The Times of Israel. Взаимные пикировки между Эрдоганом и Нетаньяху ничем не закончатся, и уж тем более не приведут к какому-то военному столкновению, считает собеседник НСН. Это просто обозначение своих позиций.
«Эрдоган только на риторическом уровне большой герой. На самом деле, Израиль доказал, что он является сильной военной державой в регионе и может порвать в клочья любого противника. Поэтому Турция не будет искать военного конфликта с Израилем, у нее нет таких возможностей. Эрдоган просто, как говорят по-английски «rest my case» (высказывает свою точку зрения)», - полагает Маген.
Основным игроком в переговорах с Ираном остаются США, хотя у Израиля есть свое видение, чем должен завершиться конфликт, рассказал ранее НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
Горячие новости
