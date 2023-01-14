Экс-посол ЛНР: Запад заплатил Украине как камикадзе и не будет ее восстанавливать

По мнению экс-посла, Украине «заплатили как камикадзе», а не предоставили средства «на долгую и счастливую жизнь», и никто из иностранных государств не намерен инвестировать в развитие страны.

«Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан, - это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в ее будущее не имеет. Те, кто платят за смерть, вряд ли рассчитывают, что клиент будет жить», — отметил Мирошник, назвав это очередной профанацией.

Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что сумма нанесенного гражданской и критической инфраструктуре ущерба превышает $127 млрд. По словам Джапаровой, восстановление Украины станет «одним из крупнейших инвестиционных проектов», в рамках которого партнеры смогут использовать лучшие практики в сфере инженерии, строительства и передачи технологий.

