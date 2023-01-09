В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины

В ЕС считают, что восстановление Украины необходимо планировать уже сейчас, заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

По ее словам, важно начать планирование работы уже сейчас, хотя «на данном этапе основные усилия направлены на удовлетворение экстренных финансовых потребностей Украины».

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Ранее французский политик, экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограблением простых граждан Европы. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с BlackRock и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «планирует ограбление века на наши деньги».

До этого Урсула фон дер Ляйен пообещала обеспечить беспрерывную помощь Украине на долгосрочной основе для обеспечения насущных потребностей и планируемых усилий по восстановлению страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюз
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