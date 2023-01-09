В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины
В ЕС считают, что восстановление Украины необходимо планировать уже сейчас, заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
По ее словам, важно начать планирование работы уже сейчас, хотя «на данном этапе основные усилия направлены на удовлетворение экстренных финансовых потребностей Украины».
Ранее французский политик, экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограблением простых граждан Европы. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с BlackRock и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «планирует ограбление века на наши деньги».
До этого Урсула фон дер Ляйен пообещала обеспечить беспрерывную помощь Украине на долгосрочной основе для обеспечения насущных потребностей и планируемых усилий по восстановлению страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
- В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
- В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
- Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
- Депутат Рады анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
- Посол Украины в Лондоне указал на просроченное оружие с Запада
- Названы основные покупатели российского газа в текущем году
- СМИ: Самолет из Москвы не долетел до Гоа из-за сообщения о мине
- Песков ответил Соловьеву на призыв отправлять срочников на спецоперацию
- Скончался создатель ракет «Калибр» Камнев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru