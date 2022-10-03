Экс-посол в Японии исключил подписание мирного договора между Токио и Москвой
Япония разрушила базу для подписания мирного договора с Россией, заявил НСН бывший посол Александр Панов.
Подписание мирного договора в интересах как Токио, так и Москвы, однако Япония антироссийской позицией уничтожила базу для проведения переговоров, заявил НСН экс-посол России в Японии Александр Панов.
Как сообщил ТАСС, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит придерживаться политики, нацеленной на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора с Москвой вопреки обострению отношений между Японией и Россией из-за ситуации на Украине. Панов отметил, что в данной ситуации мирные переговоры с Токио невозможны из-за разрушения Японией базы для их проведения.
«Полагаю, что это несерьезное выступление со стороны Кисиды. Конечно, и Россия, и Япония заинтересованы в подписании мирного договора, однако Япония своей антироссийской позицией разрушила базу для его заключения. Такова позиция МИД России. Сейчас не время поднимать этот вопрос, тем более, что Япония думает только о том, как вернуть себе якобы оккупированную Россией территорию», — подчеркнул Панов.
Ранее российские власти отменили действие соглашения, предусматривающего облегченный режим посещения Курильских островов японцами, ранее проживавших на территории.
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