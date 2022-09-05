РФ отменила облегченное посещение Курил японцами

Власти РФ отменили действие соглашения, предусматривающего облегченный режим посещения Курильских островов японцами, ранее проживавших на территории. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

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Распоряжение подписано главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Соглашение между РФ и Японией действовало с 1999 года.

МИДу РФ поручено уведомить власти Японии о данном решении.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Япония
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