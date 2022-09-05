РФ отменила облегченное посещение Курил японцами
5 сентября 202220:57
Власти РФ отменили действие соглашения, предусматривающего облегченный режим посещения Курильских островов японцами, ранее проживавших на территории. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.
Распоряжение подписано главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Соглашение между РФ и Японией действовало с 1999 года.
МИДу РФ поручено уведомить власти Японии о данном решении.
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5 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru