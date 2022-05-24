Рогозин предложил дать Курилам новое название
Курильские острова могут получить новые названия, сообщил радиостанции Sputnik гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Он предложил дать им имена прославленных русских кораблей и событий времен Русско-японской войны. Среди предложений – «Варяг», «Кореец», а также остров в честь Всеволода Руднева.
Для группы островов Хабомаи глава госкорпорации предложил в качестве названия «Архипелаг Русских героев моряков-тихоокеанцев». Как считает Рогозин, в каком порядке называть прочие острова должны решить местные жители.
Отсутствие у Курил русских названий гендиректор «Роскосмоса» охарактеризовал как нечто сомнительное в плане принадлежности России.
Ранее Министерство иностранных дел Японии назвало южные острова Курильской гряды — «северные территории» — «незаконно оккупированными» Россией. Япония официально назвала острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи «оккупированными» впервые с 2003 года. В последние годы в Токио указывали, что на эти территории «распространяется суверенитет Японии».
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