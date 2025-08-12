МИД РФ: Встреча Путина и Трампа может поспособствовать нормализации отношений

Предстоящая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к нормализации двусторонних отношений, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах

По его словам, возможный импульс нормализации двусторонних отношений может сдвинуть с места решение и таких вопросов, как восстановление авиасообщения между двумя странами. Однако данный вопрос не станет основной темой переговоров, так как в центре внимания глав государств будут другие вопросы.

Дипломат также отметил, что пока прогресс в вопросе возврата российской дипломатической собственности в США отсутствует.

Ранее Трамп заявил, что намерен организовать встречу Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

