МИД РФ: Встреча Путина и Трампа может поспособствовать нормализации отношений

По его словам, возможный импульс нормализации двусторонних отношений может сдвинуть с места решение и таких вопросов, как восстановление авиасообщения между двумя странами. Однако данный вопрос не станет основной темой переговоров, так как в центре внимания глав государств будут другие вопросы.

Дипломат также отметил, что пока прогресс в вопросе возврата российской дипломатической собственности в США отсутствует.

Ранее Трамп заявил, что намерен организовать встречу Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

