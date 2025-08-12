МИД РФ: Встреча Путина и Трампа может поспособствовать нормализации отношений
Предстоящая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к нормализации двусторонних отношений, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его словам, возможный импульс нормализации двусторонних отношений может сдвинуть с места решение и таких вопросов, как восстановление авиасообщения между двумя странами. Однако данный вопрос не станет основной темой переговоров, так как в центре внимания глав государств будут другие вопросы.
Дипломат также отметил, что пока прогресс в вопросе возврата российской дипломатической собственности в США отсутствует.
Ранее Трамп заявил, что намерен организовать встречу Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Встреча Путина и Трампа может поспособствовать нормализации отношений
- СМИ: Просрочка по ипотеке и автокредитам резко выросла за год
- В США два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе
- Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского
- Вступил в силу закон о новых основаниях для лишения российского гражданства
- Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах
- Умер экс-гитарист MBAND и Стаса Михайлова Роман Ефанов
- США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа
- СМИ: Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра
- Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Китая на 90 дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru