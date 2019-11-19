Экс-полковник КГБ: Британские СМИ не наигрались в «русских шпионов»

В Великобритании предположили наличие в так называемой силиконовой долине (США, Калифорния), которая считается одним из ведущих инновационных центров мира, большого числа российских и китайских шпионов. Об этом пишет The Telegraph.

«Кремниевая долина полна китайских и российских шпионов?» - задается таким вопросом в материале журналист издания Лоуренс Доддс.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН заявил, что к подобным пропагандистским уловкам на Западе обращаются часто.

«Это обыкновенный пропагандистский фейк. Без доказательств. Шпион обозначается только тогда, когда его поймали. А до этого его нет. Таких фальшивок много. Если бы они знали, кто шпион конкретно, разве бы они их не арестовали? «Силиконовая долина» – это объект повышенной секретности, хорошо охраняемый» - отметил полковник КГБ.

В отличие от западной, российская пресса подобный психоз не разводит, заметил собеседник НСН.