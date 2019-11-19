Экс-полковник КГБ: Британские СМИ не наигрались в «русских шпионов»

19 ноября 201918:30
Олег Ватутин

Михаил Любимов в эфире НСН заявил, что шпионская тема в западной прессе оторвана от реальности. 

В Великобритании предположили наличие в так называемой силиконовой долине (США, Калифорния), которая считается одним из ведущих инновационных центров мира, большого числа российских и китайских шпионов. Об этом пишет The Telegraph.

«Кремниевая долина полна китайских и российских шпионов?» - задается таким вопросом в материале журналист издания Лоуренс Доддс.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН заявил, что к подобным пропагандистским уловкам на Западе обращаются часто.

«Это обыкновенный пропагандистский фейк. Без доказательств. Шпион обозначается только тогда, когда его поймали. А до этого его нет. Таких фальшивок много. Если бы они знали, кто шпион конкретно, разве бы они их не арестовали? «Силиконовая долина» – это объект повышенной секретности, хорошо охраняемый» - отметил полковник КГБ.

В отличие от западной, российская пресса подобный психоз не разводит, заметил собеседник НСН.

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«А ведь наши журналисты тоже могли оперировать фейками бездоказательно, писать громкие статьи, например, на тему «Иностранная разведка интересуется секретами российского МИДа». Хотя это секрет Полишинеля – интересуется, конечно. Фейки на такую тему - худшее, что есть в прессе. Помню, когда я работал в Англии, одна уважаемая газета в Лондоне вдруг публикует материал с фотографиями всех наших посольских сотрудников под заголовком: «С этими людьми вы можете тереться плечами в автобусах!» Пропагандистская дешёвка с расчётом напугать своих граждан», - рассказал Любимов.

Ранее НСН сообщила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) разместило в социальной сети Facebook объявления на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Об этом рассказал телеканал CNN. Журналисты считают, что реклама нацелена на вербовку российских шпионов, а также тех, кто знает об их работе.

Эксперт рассказал, что вербовка агентов в США проходит регулярно. По его словам, на предложение вполне могут найтись желающие поработать на американскую разведку.

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