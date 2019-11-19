Экс-полковник КГБ: Британские СМИ не наигрались в «русских шпионов»
Михаил Любимов в эфире НСН заявил, что шпионская тема в западной прессе оторвана от реальности.
В Великобритании предположили наличие в так называемой силиконовой долине (США, Калифорния), которая считается одним из ведущих инновационных центров мира, большого числа российских и китайских шпионов. Об этом пишет The Telegraph.
«Кремниевая долина полна китайских и российских шпионов?» - задается таким вопросом в материале журналист издания Лоуренс Доддс.
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в беседе с НСН заявил, что к подобным пропагандистским уловкам на Западе обращаются часто.
«Это обыкновенный пропагандистский фейк. Без доказательств. Шпион обозначается только тогда, когда его поймали. А до этого его нет. Таких фальшивок много. Если бы они знали, кто шпион конкретно, разве бы они их не арестовали? «Силиконовая долина» – это объект повышенной секретности, хорошо охраняемый» - отметил полковник КГБ.
В отличие от западной, российская пресса подобный психоз не разводит, заметил собеседник НСН.
«А ведь наши журналисты тоже могли оперировать фейками бездоказательно, писать громкие статьи, например, на тему «Иностранная разведка интересуется секретами российского МИДа». Хотя это секрет Полишинеля – интересуется, конечно. Фейки на такую тему - худшее, что есть в прессе. Помню, когда я работал в Англии, одна уважаемая газета в Лондоне вдруг публикует материал с фотографиями всех наших посольских сотрудников под заголовком: «С этими людьми вы можете тереться плечами в автобусах!» Пропагандистская дешёвка с расчётом напугать своих граждан», - рассказал Любимов.
Ранее НСН сообщила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) разместило в социальной сети Facebook объявления на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Об этом рассказал телеканал CNN. Журналисты считают, что реклама нацелена на вербовку российских шпионов, а также тех, кто знает об их работе.
Эксперт рассказал, что вербовка агентов в США проходит регулярно. По его словам, на предложение вполне могут найтись желающие поработать на американскую разведку.
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