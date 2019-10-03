Полковник КГБ рассказал о вербовке агентов в США

«Это прямая попытка найти агентуру, людей, знающих русский язык, которые сочувствуют и хотят работать в ФБР против русских. Они все время это делают. Им не хватает кадров, и раньше не хватало. И вполне могут и откликнуться. Сколько бродит несчастных русских по Соединенным Штатам? Вы думаете, все они блестяще живут и ни в чем не нуждаются? Еще как нуждаются! Хватает и тех, кто возненавидел Россию по разным причинам. И они с удовольствием будут сотрудничать с ФБР, доносить на своих и на кого угодно. Их даже осуждать нечего. Придет к ним русский, его "поднакачают", узнают о нем что-то, проверят хорошенько, не подстава ли это. Обычная история, не вижу в этом ничего особенного. И у нас бегут, и у них бегут. Чтобы не перебегали, нужно подбирать на службу честных сотрудников. В полиции много работает честных людей. Где бы мы были без нашей полиции? Но и дерьма тоже достаточно, и в разведке, и в ФСБ. В Америке в отличие от нашей страны к агентам ФБР относятся с почтением, это у нас принадлежность к спецслужбам почему-то считается чуть ли не профессией говновоза. Хотя все профессии нужны в обществе. Спокойно надо к этому относиться», - отметил он.

Как уточняется, в случае перехода по ссылке пользователь перенаправлялся на официальный сайт ФБР, где ему предлагали принять участие в контрразведывательной программе и докладывать необходимую информацию. В комментариях администрации Бюро выражена особая надежда на «сотрудничество» с российскими дипломатами в разных странах. Они, по задумке американской спецслужбы, должны сдавать своих коллег, которые работают на российскую разведку.

