Администрация Санду назвала фейком запись разговора с российскими пранкерами

Видеозапись разговора президента Молдавии Майи Санду с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является фальсификацией, сообщает пресс-служба молдавского лидера.

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В сообщении говорится, что утверждения, представленные пранкерами в видеозаписи, «не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука».

«Администрация президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в ходе якобы состоявшейся беседы между президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», - подчёркивается в заявлении.

Ранее Вован и Лексус опубликовали в своём Telegram-канале видеозапись разговора от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в котором Санду якобы заявляет о готовности объявить в Молдавии мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПранкерыПранкер ВованМолдавияМайя Санду
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