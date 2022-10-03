Администрация Санду назвала фейком запись разговора с российскими пранкерами
Видеозапись разговора президента Молдавии Майи Санду с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является фальсификацией, сообщает пресс-служба молдавского лидера.
В сообщении говорится, что утверждения, представленные пранкерами в видеозаписи, «не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука».
«Администрация президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в ходе якобы состоявшейся беседы между президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», - подчёркивается в заявлении.
Ранее Вован и Лексус опубликовали в своём Telegram-канале видеозапись разговора от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в котором Санду якобы заявляет о готовности объявить в Молдавии мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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