Коржаков рассказал о страхе Ельцина перед КГБ
Александр Коржаков рассказал о том, что Ельцин боялся КГБ, но ликвидировать комитет не планировал
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Госдумы в 1997-2011годах Александр Коржаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о том, что Ельцин боялся КГБ, но ликвидировать комитет не планировал.
Ранее политик Константин Боровой в интервью заявил, что Ельцин планировал ликвидировать КГБ как нереформируемую организацию.
«Никогда Ельцин не хотел убрать КГБ, хотя его все время боялся, просто шел к тому, что КГБ должен быть под контролем», - отметил Коржаков.
Он также подчеркнул, что в целом попытки взять КГБ под контроль предпринимались, но планового характера не носили, реформы тоже были маловероятны.
«Если помните, в 1991 году после событий известной народной революции, КГБ действительно был взят под контроль, тогда из него ушла почти половина людей. Ельцин просто очень сильно увлекался алкоголем и личным отдыхом, так что ему некогда было заниматься реформами», - вспоминает собеседник НСН.
Ранее бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров рассказал, что первый президент России не был алкоголиком, но позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Песков назвал абсурдом обвинения Чехии в адрес россиян Петрова и Боширова
- Песков заявил, что Путин не планирует переговоры с руководством Чехии
- Полиция отреагировала на призывы к акциям в центре Москвы
- Мосгорсуд подтвердил секретность дела об экстремизме ФБК
- Глава Минкультуры Украины призвал к «ласковой украинизации»
- Не хакером единым: Данные сотен компаний РФ утекли в сеть по вине сотрудников
- МИД РФ выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата
- Более 40 терактов предотвратили в России в 2020 году
- Посол США в Москве подтвердил отъезд в Вашингтон для консультаций
- Число новых случаев коронавируса в РФ за сутки сократилось на 400 с лишним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru