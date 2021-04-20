Коржаков рассказал о страхе Ельцина перед КГБ

Александр Коржаков рассказал о том, что Ельцин боялся КГБ, но ликвидировать комитет не планировал

Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Госдумы в 1997-2011годах Александр Коржаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о том, что Ельцин боялся КГБ, но ликвидировать комитет не планировал.

Ранее политик Константин Боровой в интервью заявил, что Ельцин планировал ликвидировать КГБ как нереформируемую организацию.

«Постные рожи». Боровой раскрыл планы Ельцина по ликвидации КГБ

«Никогда Ельцин не хотел убрать КГБ, хотя его все время боялся, просто шел к тому, что КГБ должен быть под контролем», - отметил Коржаков.

Он также подчеркнул, что в целом попытки взять КГБ под контроль предпринимались, но планового характера не носили, реформы тоже были маловероятны.

«Если помните, в 1991 году после событий известной народной революции, КГБ действительно был взят под контроль, тогда из него ушла почти половина людей. Ельцин просто очень сильно увлекался алкоголем и личным отдыхом, так что ему некогда было заниматься реформами», - вспоминает собеседник НСН.

Ранее бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров рассказал, что первый президент России не был алкоголиком, но позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КГББорис Ельцин
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