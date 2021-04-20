Коржаков рассказал о страхе Ельцина перед КГБ

«Никогда Ельцин не хотел убрать КГБ, хотя его все время боялся, просто шел к тому, что КГБ должен быть под контролем», - отметил Коржаков.

Он также подчеркнул, что в целом попытки взять КГБ под контроль предпринимались, но планового характера не носили, реформы тоже были маловероятны.

«Если помните, в 1991 году после событий известной народной революции, КГБ действительно был взят под контроль, тогда из него ушла почти половина людей. Ельцин просто очень сильно увлекался алкоголем и личным отдыхом, так что ему некогда было заниматься реформами», - вспоминает собеседник НСН.

Ранее бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров рассказал, что первый президент России не был алкоголиком, но позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело.

