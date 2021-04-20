«Постные рожи». Боровой раскрыл планы Ельцина по ликвидации КГБ

Сам Константин Боровой читал генералам КГБ лекции о демократии и рыночной экономике. «У них были ужасно постные рожи», — поделился Боровой.

Бывший депутат Госдумы также добавил, что к 1994 году Ельцин отказался ликвидировать КГБ под влиянием сотрудников спецслужб из своего окружения.

