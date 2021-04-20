«Постные рожи». Боровой раскрыл планы Ельцина по ликвидации КГБ

Бывший депутат Госдумы Константин Боровой рассказал о плане первого президента России Бориса Ельцина ликвидировать КГБ. Этим он поделился в интервью «Ленте.ру».

По информации Борового, Ельцин хотел распустить КГБ как «нереформируемую» организацию. Этим должен был заняться Вадим Бакатин, который впоследствии стал последним председателем КГБ СССР.

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Сам Константин Боровой читал генералам КГБ лекции о демократии и рыночной экономике. «У них были ужасно постные рожи», — поделился Боровой.

Бывший депутат Госдумы также добавил, что к 1994 году Ельцин отказался ликвидировать КГБ под влиянием сотрудников спецслужб из своего окружения.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Родионов
ТЕГИ:РоссияСпецслужбыКГББорис Ельцин
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