«Постные рожи». Боровой раскрыл планы Ельцина по ликвидации КГБ
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой рассказал о плане первого президента России Бориса Ельцина ликвидировать КГБ. Этим он поделился в интервью «Ленте.ру».
По информации Борового, Ельцин хотел распустить КГБ как «нереформируемую» организацию. Этим должен был заняться Вадим Бакатин, который впоследствии стал последним председателем КГБ СССР.
Сам Константин Боровой читал генералам КГБ лекции о демократии и рыночной экономике. «У них были ужасно постные рожи», — поделился Боровой.
Бывший депутат Госдумы также добавил, что к 1994 году Ельцин отказался ликвидировать КГБ под влиянием сотрудников спецслужб из своего окружения.
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