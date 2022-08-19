Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров освобожденной части Харьковской области

Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил сформированный совет министров освобожденной части Харьковской области, передает ТАСС. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

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Накануне Алексеенко подал прошении об отставке в Гордуму Краснодара. В качестве причин такого шага он назвал переход на другую работу.

Ранее Харьковская область подписала договор о сотрудничестве с ЛНР.

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