Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров освобожденной части Харьковской области
19 августа 202213:23
Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавил сформированный совет министров освобожденной части Харьковской области, передает ТАСС. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Накануне Алексеенко подал прошении об отставке в Гордуму Краснодара. В качестве причин такого шага он назвал переход на другую работу.
Ранее Харьковская область подписала договор о сотрудничестве с ЛНР.
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19 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru