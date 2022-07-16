Харьковская область подписала договор о сотрудничестве с ЛНР
Глава временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегой в Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонидом Пасечником.
Цели и задачи Харьковской области и ЛНР одни - денацификация и демилитаризация Украины. Об этом заявил Леонид Пасечник, видео церемонии публикуют «Известия».
Ранее в освобожденном от украинских националистов Харьковском районе главой временной гражданской администрации единогласно избран Виталий Ганчев. Об этом сообщили «Известия» 4 июня.
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