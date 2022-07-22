В Харьковской области официально начал работу Пенсионный фонд

Пенсионный фонд официально начал работать в Харьковской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона по социально-гуманитарным вопросам Вячеслав Матвеев.

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«Сейчас всех пенсионеров заново взяли на учет, пересчитали, так как старая база осталась на украинской стороне», — рассказал чиновник.

По словам Матвеева, в регионе уже открыто несколько пунктов по выдаче денежных средств, всем гарантирована помощь от России в размере 10 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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