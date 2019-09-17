Экс-консул - Путину: У русского языка в Израиле нет будущего
бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в эфире НСН рассказал, как относятся к русскому языку в Израиле.
На конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» президент России Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством. Об этом сообщает РИА Новости 17 сентября.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН рассказал, что на русском языке в Израиле разговаривает все меньше людей.
«Я не считаю Израиль русскоязычным государством. Например, дети, семьи которых переехали в Израиль после 1990-ых, к моменту, когда они идут в школу, им легче общаться на иврите, чем на русском языке. Если высоко поддерживать русский язык, то это отражается на иврите. В последние годы более 50% приезжих это выходцы с Украины или других республик [бывшего СССР], где русский язык пропадает сам по себе. Если брать перспективу ближайших 20-30 лет, то я не вижу серьезного будущего для русского языка в Израиле. Мое поколение будет им пользоваться, но дальше он будет уходить», - сказал экс-консул Израиля в Москве.
Владимир Путин в ходе конгресса отметил, что отношения России и Израиля достигли самого высокого уровня. На его взгляд, между странами налажен «содержательный политический диалог». Тем не менее, Алекс Векслер отмечает снижение интереса в Израиле к российским новостям.
«В начале 1990-ых годов выходили десятки русскоязычных газет, в том числе ежедневные тиражом в сотни тысяч экземпляров. Сегодня уже ни одной из ежедневных этих газет нет. Остались только несколько еженедельных, где издатели почти ничего не зарабатывают. С прицелом на будущее Израиль называть русскоязычным государством не верно. Другой вопрос - отношение к российскому искусству и литературе, которые сами по себе наполовину являются еврейскими. Сейчас есть порядка 900 тыс. человек в Израиле, кто говорит на русском, мы поддерживаем его, но не на десятки лет», - заключил собеседник.
Президент России отметил, что планирует посетить Израиль в январе 2020 года и открыть мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме. Он также подчеркнул, что существует необходимость по противостоянию нарастающим антисемитским и ксенофобским настроениям, а также искажению итогов Второй мировой войны.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН признал, что хорошие отношения Путина и президента Израиля Нетаньяху помогли избежать очень серьезных проблем в Сирии.
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