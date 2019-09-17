Экс-консул - Путину: У русского языка в Израиле нет будущего

Владимир Путин в ходе конгресса отметил, что отношения России и Израиля достигли самого высокого уровня. На его взгляд, между странами налажен «содержательный политический диалог». Тем не менее, Алекс Векслер отмечает снижение интереса в Израиле к российским новостям.

«В начале 1990-ых годов выходили десятки русскоязычных газет, в том числе ежедневные тиражом в сотни тысяч экземпляров. Сегодня уже ни одной из ежедневных этих газет нет. Остались только несколько еженедельных, где издатели почти ничего не зарабатывают. С прицелом на будущее Израиль называть русскоязычным государством не верно. Другой вопрос - отношение к российскому искусству и литературе, которые сами по себе наполовину являются еврейскими. Сейчас есть порядка 900 тыс. человек в Израиле, кто говорит на русском, мы поддерживаем его, но не на десятки лет», - заключил собеседник.

Президент России отметил, что планирует посетить Израиль в январе 2020 года и открыть мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме. Он также подчеркнул, что существует необходимость по противостоянию нарастающим антисемитским и ксенофобским настроениям, а также искажению итогов Второй мировой войны.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН признал, что хорошие отношения Путина и президента Израиля Нетаньяху помогли избежать очень серьезных проблем в Сирии.



