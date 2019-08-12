Экс-консул Израиля предупредил Москву о коварстве султана Эрдогана

Бывший посол Израиля в России Цви Маген призвал российские власти быть осторожными при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35. Дипломат признал, что контракт на поставку российских самолетов может оказаться выгодным Москве, но назвал Анкару сомнительным партнером, который, к тому же, является членом НАТО.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в интервью НСН согласился со своим коллегой, намекнув на ненадежность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Что касается приобретения Турцией или другой страной… Надо понимать и действительно быть осторожными. Мы осторожно подходим ко многим вопросам, касающимся России. И Россия, думаю, тоже.