Экс-консул Израиля предупредил Москву о коварстве султана Эрдогана
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН поддержал точку зрения коллеги, призвавшего Кремль быть осторожным при совершении оружейных сделок с Турцией.
Бывший посол Израиля в России Цви Маген призвал российские власти быть осторожными при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35. Дипломат признал, что контракт на поставку российских самолетов может оказаться выгодным Москве, но назвал Анкару сомнительным партнером, который, к тому же, является членом НАТО.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в интервью НСН согласился со своим коллегой, намекнув на ненадежность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Что касается приобретения Турцией или другой страной… Надо понимать и действительно быть осторожными. Мы осторожно подходим ко многим вопросам, касающимся России. И Россия, думаю, тоже.
Мы не обеспокоены этим (продажей Су-35 Турции), но это мое частное мнение. Я могу согласиться с Магеном, потому что он в курсе дела. У Израиля нормальные отношения с Турцией, наши торговые отношения с Турцией растут от месяца к месяцу, от года к году, набирают полный оборот. А то, что в Турции есть султан Эрдоган, который является крайним исламистом… Я думаю, что России нужно очень осторожно относиться к Эрдогану. При всей его "любви" он не признает Крым российской территорией. А у нас не могут быть хорошие отношения с диктаторами. Мы с диктаторами, за редким исключением, не дружим, потому что у нас страна демократическая», - заявил он.
Ранее руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев в интервью НСН заявил, что заявившая о намерении приобрести Су-35 Турция не перейдет от слов к делу, так как переход на российские стандарты обойдется слишком дорого.
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