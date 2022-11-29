Кремль ждет от Киева политической воли для возобновления переговоров
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Киева готовности обсуждать озвученные Россией требования для завершения специальной военной операции.
«Должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны» - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала переговоров с Россией, в числе которых «восстановление территориальной целостности», уважение к Уставу ООН, возмещение Украине всех убытков, наказание военных преступников и гарантии, что «вторжение» не повторится.
В Кремле эти требования назвали несостоятельными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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