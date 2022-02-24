Экс-канцлер Австрии Керн заявил о выходе из совета директоров «РЖД»

В интервью изданию Standard он отметил, что уже уведомил органы компании о том, что слагает с себя полномочия в совете директоров.

«РЖД» фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом», — подчеркнул Керн.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин не стала называть военную операцию России на Украине «вторжением», сообщает RT.

