Экс-канцлер Австрии Керн заявил о выходе из совета директоров «РЖД»
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что принял решение выйти из совета директоров ОАО «РЖД».
В интервью изданию Standard он отметил, что уже уведомил органы компании о том, что слагает с себя полномочия в совете директоров.
«РЖД» фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом», — подчеркнул Керн.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин не стала называть военную операцию России на Украине «вторжением», сообщает RT.
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