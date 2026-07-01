Россиян обрадовали снижением цен на сливочное масло и молоко

Как заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, молоко стало дешевле на 5% (65 рублей за 1 л). По его словам, снижение цен объясняется ростом производства товарного молока в стране в прошлом году более чем на 2%, что поддерживает доступные цены в торговых сетях.

Также руководитель АКОРТ отметил, что молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам, поэтому магазины держат на них минимальную наценку и дополнительно инвестируют в поддержание категории.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минпромторг принять меры для снижения цен на мороженое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

