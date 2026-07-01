СМИ: Следователи склоняются к версии о причастности СБУ к взрыву в Монако
Версия о причастности Службы безопасности Украины к покушению на украинского миллиардера Владимира Ермолаева в Монако является приоритетной, сообщает Le Figaro.
Расследование ведется после произошедшего взрыва. Издание пишет, что бизнесмен отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева. При этом произошедшее нападение похоже на предупреждение, чем на попытку убийства.
Ранее в центре Монако произошел взрыв — неизвестный оставил рюкзак на улице Reverend-Pere-Louis-Folla и скрылся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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