СМИ: Следователи склоняются к версии о причастности СБУ к взрыву в Монако

Расследование ведется после произошедшего взрыва. Издание пишет, что бизнесмен отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева. При этом произошедшее нападение похоже на предупреждение, чем на попытку убийства.

Ранее в центре Монако произошел взрыв — неизвестный оставил рюкзак на улице Reverend-Pere-Louis-Folla и скрылся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

