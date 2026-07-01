По ее словам, ее партия может одержать победу на двух ключевых выборах и в дальнейшем победить на выборах канцлера ФРГ в 2029 году. Политик указала, что дешевые российские энергоресурсы были залогом успеха лозунга «Сделано в Германии». «Нам нужно вернуть их», — заявила депутат.

Она считает, что потеря российских нефти и газа «отбросила» Германию на годы назад. Были потеряны сотни тысяч рабочих мест. При этом Берлин стал зависим Берлин от Вашингтона в вопросе энергетики. Вайдель отметила, что перспектива получения более дешевых российских энергоносителей может привлечь избирателей.

Отмечается, что до 2022 года Москва поставляла берлину более трети импортируемой сырой нефти и более половины СПГ. До сих пор ФРГ «с трудом» восстанавливается после остановки газопровода «Северный поток».

Ранее в ФРГ заявили, что Украина должна объяснить свою роль в подрывах «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

