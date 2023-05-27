Экс-госсекретарь США спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения

Япония может в ближайшие годы создать свое оружие массового уничтожения, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом политик заявил в беседе с Wall Street Journal.

Киссинджер: Япония в течение пяти лет может войти в клуб ядерных держав

По мнению экс-госсекретаря, Китай рассчитывает быть доминирующей силой в Азии. КНР может занять настолько сильную позицию, что Японии и Индии придется считаться с этим.

При этом Токио в ответ разработает свое ядерное оружие массового уничтожения, допустил Киссинджер. Как отметил политик, это может произойти в ближайшие три, пять или семь лет.

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ФОТО: РИА Новости
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