Экс-госсекретарь США спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения
27 мая 202304:23
Япония может в ближайшие годы создать свое оружие массового уничтожения, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом политик заявил в беседе с Wall Street Journal.
По мнению экс-госсекретаря, Китай рассчитывает быть доминирующей силой в Азии. КНР может занять настолько сильную позицию, что Японии и Индии придется считаться с этим.
При этом Токио в ответ разработает свое ядерное оружие массового уничтожения, допустил Киссинджер. Как отметил политик, это может произойти в ближайшие три, пять или семь лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru