Экс-госсекретарь США спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения

По мнению экс-госсекретаря, Китай рассчитывает быть доминирующей силой в Азии. КНР может занять настолько сильную позицию, что Японии и Индии придется считаться с этим.

При этом Токио в ответ разработает свое ядерное оружие массового уничтожения, допустил Киссинджер. Как отметил политик, это может произойти в ближайшие три, пять или семь лет.

