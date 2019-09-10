Экс-глава ЦРУ отреагировал на сообщения о вывозе американского шпиона из РФ

Ранее CNN распространила информацию, что спецслужбы США вывезли из России «очень ценного» агента в 2017 году.

Помпео, тогда глава ЦРУ, заявил, что публикация «вопиюще неверна» и создает риск США.

В настоящее время Помпео занимает должность госсекретаря США.

