Экс-глава МВД РФ: милиционеры в Белоруссии могли не выдержать морального давления

Впрочем, он не исключает внешнего влияния.

«А может и влияние было. У нас были и парламентеры от радиостанций, которые приходили с просьбой перейти на противоположную сторону. Я не исключаю, что кто-то смалодушничал. Но в целом хочу сказать, что действия белорусской милиции я оцениваю положительно, они действовали правильно, обеспечивали безопасность своих граждан» - сказал бывший глава МВД.

В свою очередь подполковник милиции в отставке Елизавета Красильникова заявила НСН, что не верит, что белорусские милиционеры сжигали форменную одежду.

«Это, вероятно, наемные люди», - считает она и добавила, что ее это очень оскорбляет.

