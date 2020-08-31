Экс-глава МВД РФ: милиционеры в Белоруссии могли не выдержать морального давления
Экс-министр внутрених дел РФ Анатолий Куликов в эфире НСН предположил, что уволившиеся сотрудники белорусской милиции могли не выдержать моральной обстановки в стране.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев счёл «предателями» сотрудников милиции, которые на фоне массовых протестов приняли решение об увольнении и присоединились к акциям. Он завил RT, что не хочет «разговаривать и говорить им ничего». В первую очередь он недоволен тем, что уволились они демонстративно.
«Такие случаи могут быть, человек не выдержал такого морального взрывного состояния обстановки которая случилась в Белоруссии», - сказал Куликов в эфире НСН.
Впрочем, он не исключает внешнего влияния.
«А может и влияние было. У нас были и парламентеры от радиостанций, которые приходили с просьбой перейти на противоположную сторону. Я не исключаю, что кто-то смалодушничал. Но в целом хочу сказать, что действия белорусской милиции я оцениваю положительно, они действовали правильно, обеспечивали безопасность своих граждан» - сказал бывший глава МВД.
В свою очередь подполковник милиции в отставке Елизавета Красильникова заявила НСН, что не верит, что белорусские милиционеры сжигали форменную одежду.
«Это, вероятно, наемные люди», - считает она и добавила, что ее это очень оскорбляет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Около 450 пунктов вакцинации от гриппа будет работать в Москве с 1 сентября
- В Белоруссии отреагировали на санкции стран Балтии
- Российский Су-27 «перехватил» над Балтикой самолеты НАТО
- Зимняя Универсиада перенесена из-за коронавируса
- «Микробы и бактерии»: Зеленский наехал на «Слуг народа» из-за рейтинга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru