Экс-глава МВД РФ: милиционеры в Белоруссии могли не выдержать морального давления

Экс-министр внутрених дел РФ Анатолий Куликов в эфире НСН предположил, что уволившиеся сотрудники белорусской милиции могли не выдержать моральной обстановки в стране.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев счёл «предателями» сотрудников милиции, которые на фоне массовых протестов приняли решение об увольнении и присоединились к акциям. Он завил RT, что не хочет «разговаривать и говорить им ничего». В первую очередь он недоволен тем, что уволились они демонстративно.

«Такие случаи могут быть, человек не выдержал такого морального взрывного состояния обстановки которая случилась в Белоруссии», - сказал Куликов в эфире НСН.

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Впрочем, он не исключает внешнего влияния.

«А может и влияние было. У нас были и парламентеры от радиостанций, которые приходили с просьбой перейти на противоположную сторону. Я не исключаю, что кто-то смалодушничал. Но в целом хочу сказать, что действия белорусской милиции я оцениваю положительно, они действовали правильно, обеспечивали безопасность своих граждан» - сказал бывший глава МВД.

В свою очередь подполковник милиции в отставке Елизавета Красильникова заявила НСН, что не верит, что белорусские милиционеры сжигали форменную одежду.

«Это, вероятно, наемные люди», - считает она и добавила, что ее это очень оскорбляет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыАнатолий КуликовБелоруссия
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