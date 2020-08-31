Глава МВД Белоруссии назвал «Иудами» уволившихся в знак протеста силовиков
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев счёл «предателями» сотрудников милиции, которые на фоне массовых протестов приняли решение об увольнении и присоединились к акциям. Он завил RT, что не хочет «разговаривать и говорить им ничего». В первую очередь он недоволен тем, что уволились они демонстративно.
«Может они были и хорошие ребята, но у них не хватило мудрости, стойкости, знаний. (...) Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму», заметил Караев. Он также заявил, что они прославились в качестве «Иуды».
Между тем коллеги белорусских силовиков, которые поддержали протестующих, и ушли из органов, в основном с пониманием отнеслись к такому поступку. Об этом рассказали опрошенные РБК бывшие сотрудники милиции.
Помимо демонстративных увольнений, в социальных сетях активно распространяются видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций.
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