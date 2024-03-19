Экс-глава Минобороны Великобритании допустил отправку военных на Украину

Экс-министр Великобритании Бен Уоллес допустил отправку британских военных на Украину. Об этом сообщил Daily Mail.

Кроме того, Уоллес призвал обозначить минимальный уровень расхода на оборону — 3% ВВП, поскольку солдаты, которые служат национальной безопасности, должны быть защищенными.

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Бывший глава оборонного ведомства добавил, что ждать улучшения экономики Великобритании не приходится, прежде чем армия страны получит требуемое финансирование.

Ранее Минобороны Франции опровергло присутствие своих военных на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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