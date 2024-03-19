Экс-глава Минобороны Великобритании допустил отправку военных на Украину
19 марта 202421:45
Экс-министр Великобритании Бен Уоллес допустил отправку британских военных на Украину. Об этом сообщил Daily Mail.
Кроме того, Уоллес призвал обозначить минимальный уровень расхода на оборону — 3% ВВП, поскольку солдаты, которые служат национальной безопасности, должны быть защищенными.
Бывший глава оборонного ведомства добавил, что ждать улучшения экономики Великобритании не приходится, прежде чем армия страны получит требуемое финансирование.
Ранее Минобороны Франции опровергло присутствие своих военных на территории Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru