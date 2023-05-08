Экс-глава МИД Австрии назвала Байдена подростком с морщинами
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала президента США Джо Байдена подростком с морщинами. Об этом экс-глава МИД написала в Twitter.
Ранее в Сети появилось фото, на котором Байден пытается вытереть глаза салфеткой. Рядом с американским президентом стоит госсекретарь США Энтони Блинкен. В подписи к снимку приводится цитата Госдепа, который назвал «преждевременным» возвращение Сирии в Лигу арабских государств, отмечает телеканал «360».
«Подростки с кучей морщин», — прокомментировала публикацию Кнайсль.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение Байдена вновь баллотироваться в президенты и назвал политика «отчаянным дедом», напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru