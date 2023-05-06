Байден призвал не дать Обаме выиграть президентские выборы

Президент США Джо Байден, оговорившись, призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему лидеру Соединенных Штатов Бараку Обаме. Об этом полтик заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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«Мы не можем позволить Обаме … Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад», — отметил Байден.

Политик отметил, что отличается «всем» от предыдущего главы государства. До Байдена пост президента занимал Дональд Трамп.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАБарак ОбамаСШАДжо Байден

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