Байден призвал не дать Обаме выиграть президентские выборы

«Мы не можем позволить Обаме … Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад», — отметил Байден.

Политик отметил, что отличается «всем» от предыдущего главы государства. До Байдена пост президента занимал Дональд Трамп.

