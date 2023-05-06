Байден призвал не дать Обаме выиграть президентские выборы
6 мая 202306:25
Президент США Джо Байден, оговорившись, призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему лидеру Соединенных Штатов Бараку Обаме. Об этом полтик заявил в интервью телеканалу MSNBC.
«Мы не можем позволить Обаме … Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад», — отметил Байден.
Политик отметил, что отличается «всем» от предыдущего главы государства. До Байдена пост президента занимал Дональд Трамп.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru