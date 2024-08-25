Экс-глава МИД Австрии Кнайсль прокомментировала обвинения против Дурова

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными.

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«Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации», — заявила бывший дипломат.

39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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