Экс-глава МИД Австрии Кнайсль прокомментировала обвинения против Дурова
25 августа 202406:33
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными.
«Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации», — заявила бывший дипломат.
39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru